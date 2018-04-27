Zlatan'dan flaş açıklama! Dünya Kupası'nda İsveç...
İsveç patronu Janne Andersson, geçtiğimiz günlerde Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası kadrosunda olmayacağını açıklamıştı. Zlatan da Dünya Kupası ve İsveç'le ilgili flaş bir açıklama yaptı!
İngiltere'den The Mirror ve Amerika'dan ESPN, şu açıklamalara yer verdi:
"Milli takımın bir parçası değilim, bıraktığımdan beri de olmadım. Bu konuda sıkıntı yok. Dünya Kupası'na gidecek miyim? Evet, gideceğim." diye sözlerine başlayan yıldız forvet, sonrasında çarpıcı bir söylemde bulundu.
"Bunu en başından beri söylüyorum. Gideceğim, uçakla gideceğim. Bence İsveç, Dünya Kupası'nı kazanmak için favori konumda çünkü Zlatan olmadan daha iyi takımlar." diye sözlerini noktaladı.
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