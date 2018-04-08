Zlatan Ibrahimovic'in maçı canlı yayında!
Yüzlerce iddaa maçını canlı yayınlayan Nesine.com, Zlatan Ibrahimovic'in ekibi Los Angeles Galaxy'nin Kansas karşılaşmasını da ekranlara getirecek.
Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz hafta MLS kariyerine, Los Angeles Derbisi'nde görkemli bir başlangıç yapmıştı.
İsveçli yıldız golcü, 71. dakikada oyuna girmiş ve 77. dakikada uzak mesafeden attığı golle seyircilere "Merhaba!" demişti. Uzatma anlarında attığı kafa golüyle de galibiyeti getiren isim olmuştu.
Batı Konferası'nda 3. sırada bulunan Los Angeles Galaxy, lider Sporting Kansas City'i ağırlayacak ve Pazartesi sabaha karşı 04:00'te başlayacak bu karşılaşma Nesine.com aracılığıyla CANLI yayında olacak.
Günün öne çıkan, CANLI yayınlanacak diğer maçlarına bir göz atalım...
- Avrupa Ligi hedefindeki Milan, düşme potasındaki Sassuolo'yu konuk edecek.
- Aralarındaki son 3 lig maçını Milan kazandı.
- Sassuolo bu sezon oynadığı 15 deplasman maçında kalesinde 31 gol gördü.
- Zirve takibindeki Spartak Moskova, Anzhi deplasmanında.
- Anzhi'de sol bek Poluyakhtov ve stoper Samardzic cezalı.
- Spartak Moskova son 4 resmi maçını kazandı.
- Çekya 1. Liga'nın lideri Plzen, Bohemians 1905'e konuk olacak.
- Aralarındaki son 2 lig maçını Plzen "tek farkla" kazandı.
- Bohemians 1905, evindeki son 7 lig maçını kaybetmedi.
Bugün oynanacak ve canlı yayınlanacak iddaa maçlarının listesine ulaşmak için tıklayın!
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