Zlatan Ibrahimovic'in doktorundan uyarı

Hatırlanacağı gibi yıldız golcü, Nisan ayında Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynanan maçta ön çapraz bağlarını yırtmış ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

Zlatan’ın doktoru Freddie Fu, futbolcuya sahalara dönmek için acele etmemesi gerektiğini söyledi. Fu, “Zlatan çok güçlü ama futbol da halen sert oynanan bir oyun. Bir doktor olarak onun mümkün olduğunca hazır olduğunda sahalara dönmesini istiyorum. Tamamen iyileşmek zaman alabiliyor. Sakatlığıyla ilgili bir endişemiz yok. Ama dönmek için acele etmemeli” diye konuştu.

Doktor, “Aslında Premier Lig de yeni başladı. Manchester United’ın oynayacağı lig ve Avrupa Ligi maçları var. Zlatan’ın normalden erken dönmesine gerek olmayacağından eminim” diyerek sözlerini tamamladı.

Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesinin önce uzatılmayacağı açıklanmış, ardından ise 35 yaşındaki golcü ile mukavele yenilenmişti. (Ajansspor)