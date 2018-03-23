Zlatan Ibrahimovic resmen LA Galaxy'de
Manchester United'dan ayrılan dünya yıldızı forvet Zlatan Ibrahimoviç, soluğu ABD'de aldı.
ABD MLS kulüplerinden LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna kattığını bir video ile duyurdu. Manchester United ile olan sözleşmesini fesheden İsveçli yıldız, yeni kulübü ile resmen anlaştı.
Dün akşam saatlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic'in yeni adresi MLS oldu. Uzun süredir gündemde olan transfer bugün resmen açıklanırken, İsveçli yıldız futbolcu Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Dev transfer ilk olarak LA Times gazetesinin bugünkü baskısında Ibrahimovic'in LA Galaxy formalı fotoğrafı ile açıklanırken, kulübün resmi açıklaması da akşam saatlerinde geldi. Ibrahimovic'in sözleşme süresi ve alacağı ücret ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı
Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle eski formundan uzak kalan Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımında neler yapacağuı merakla bekleniyor.
#zLAtan pic.twitter.com/S73CpaNMaP— LA Galaxy (@LAGalaxy) 23 Mart 2018
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