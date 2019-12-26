Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti!
MLS ekiplerinden Los Angelex Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in, Milan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.
Spor Arena Dış Haber | MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den ayrılma kararı aldığı günden beri hangi takımda oynayacağı merak edilen Zlatan Ibrahimovic, kararını verdi.
Sky Italia'da yer alan habere göre; İsveçli yıldız, Milan'ın teklifini kabul etti. 24 saat içinde transferin tamamlanması bekleniyor.
Milan'ın dışında Bologna ve Napoli'nin de 38 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyordu.
MLS ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Ibrahimovic, 31 gol attı ve 8 asist yaptı.
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