MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti!
GeriFutbol Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.12.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti!

MLS ekiplerinden Los Angelex Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in, Milan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den ayrılma kararı aldığı günden beri hangi takımda oynayacağı merak edilen Zlatan Ibrahimovic, kararını verdi.

Sky Italia'da yer alan habere göre; İsveçli yıldız, Milan'ın teklifini kabul etti. 24 saat içinde transferin tamamlanması bekleniyor.

Milan'ın dışında Bologna ve Napoli'nin de 38 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyordu.

MLS ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Ibrahimovic, 31 gol attı ve 8 asist yaptı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Zlatan Ibrahimovic, Milanın teklifini kabul etti


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle