Zlatan Ibrahimovic bombası!
İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, yeni takımını arıyor...
Spor Arena Dış Haber | Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy ile MLS'te son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü oyuncu, takımının Minnesota ile oynayacağı maçtan sonra Amerika kariyerini sonlandırabilir.
Ibrahimovic'in sıradaki durağının ise İtalya olması bekleniyor. 38 yaşındaki futbolcu, La Gazzetta dello Sport'a röportaj verirken çarpıcı sözler kullandı.
''TÜM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM''
Golcü futbolcu, ''38 yaşında hala arzusu bitmemiş birisiyim. Bu beni ayakta tutuyor. Beni heyecanlandıracak özel bir şey bekliyorum. İtalya benim ikinci evim. Bütün teklifleri değerlendireceğim. Sırf Ibrahimovicim diye birisine transfer olmayacağım, hedefi olan bir takıma gideceğim.'' diye konuştu.
''BEN HAYVAN DEĞİLİM''
Tecrübeli futbolcu, ''Hala fark yaratabilecek bir oyuncuyum. Ben hayvanat bahçesinde bulunan bir hayvan değilim, insanlar beni görsün diye oynamıyorum. Sadece bir Zlatan Ibrahimovic var ve bir tane daha gelmeyecek.'' dedi.
Yıldız futbolcunun bu açıklamalarından sonra Ocak ayında imzalayacağı yeni takımın hangisi olacağı büyük merak konusu oldu.
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