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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.10.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic bombası!

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İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, yeni takımını arıyor...

Spor Arena Dış Haber | Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy ile MLS'te son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü oyuncu, takımının Minnesota ile oynayacağı maçtan sonra Amerika kariyerini sonlandırabilir.

Ibrahimovic'in sıradaki durağının ise İtalya olması bekleniyor. 38 yaşındaki futbolcu, La Gazzetta dello Sport'a röportaj verirken çarpıcı sözler kullandı.

''TÜM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM''

Golcü futbolcu, ''38 yaşında hala arzusu bitmemiş birisiyim. Bu beni ayakta tutuyor. Beni heyecanlandıracak özel bir şey bekliyorum. İtalya benim ikinci evim. Bütün teklifleri değerlendireceğim. Sırf Ibrahimovicim diye birisine transfer olmayacağım, hedefi olan bir takıma gideceğim.'' diye konuştu.

''BEN HAYVAN DEĞİLİM''

Tecrübeli futbolcu, ''Hala fark yaratabilecek bir oyuncuyum. Ben hayvanat bahçesinde bulunan bir hayvan değilim, insanlar beni görsün diye oynamıyorum. Sadece bir Zlatan Ibrahimovic var ve bir tane daha gelmeyecek.'' dedi.

Yıldız futbolcunun bu açıklamalarından sonra Ocak ayında imzalayacağı yeni takımın hangisi olacağı büyük merak konusu oldu.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre İsveçli yıldız, ABD'de yaşamak için İngiltere'de kazandığı paranın yüzde 95'inden feragat etti.
İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre İsveçli yıldız, ABD'de yaşamak için İngiltere'de kazandığı paranın yüzde 95'inden feragat etti.

Zlatan Ibrahimovic bombası

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