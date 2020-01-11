Zlatan Ibrahimovic attı, Milan 2 golle kazandı!
Milan, Zlatan Ibrahimovic'in gol attığı maçta Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.
Serie A'da 19. hafta maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 46. dakikasında Leao ile öne geçen Milan'da 64. dakikada sahneye çıkan isim Zlatan Ibrahimovic oldu. İsveçli yıldız, kulüpteki ikinci dönemindeki ilk golünü attı.
Cagliari'yi 2-0 mağlup eden Milan puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 29 puanda kaldı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.
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