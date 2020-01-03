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GeriFutbol Zlatan Ibrahimovic '21' numaranın sebebini açıkladı: "Çocuklarım..."
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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 01:12,Son Güncelleme:/

Zlatan Ibrahimovic '21' numaranın sebebini açıkladı: "Çocuklarım..."

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Zlatan Ibrahimovic '21' numaranın sebebini açıkladı: "Çocuklarım..."

Los Angeles Galaxy'den ayrılan ve Serie A ekibi Milan'a imza atan Zlatan Ibrahimovic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milan'ın kadrosuna kattığı İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, resmi imzasının ardından ilk açıklamalarını yaptı.

"ÇOCUKLARIMA GÖSTERDİM"

"Neden 21 numarayı seçtin?" sorusunu yanıtlayan Ibrahimovic, "Uygun numaraları çocuklarıma söyledim ve 21'i istediler. Bu sebeple tercih ettim" dedi.

Zlatan Ibrahimovic sözlerini "Çocukluğumdan beri hiç değişmedim. Aynı açlığa ve kararlılığa sahibim. Şu an hedefim kulübün ve takımın durumunu iyileştirmek için çalışmak. Elimden geleni yapacağım" ifadeleriyle sürdürdü.

"EŞİMDEN ÇOK GÖRÜŞTÜM"

Milan'a dönüşünde Maldini ve Boban'ın etkili olduğunu vurgulayan İsveçli yıldız, "Son 3 haftada eşimden çok onlarla görüştüm. Her şey olumlu geçti ve şimdi buradayım" şeklinde konuştu.

Zlatan Ibrahimovic 21 numaranın sebebini açıkladı: Çocuklarım...

Zlatan Ibrahimovic 21 numaranın sebebini açıkladı: Çocuklarım...

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