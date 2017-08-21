ZLATAN BU HAFTA İMZAYI ATACAK

20 Nisan'daki Anderlecht maçında sakatlanan, "2018 başından önce futbola dönemez" denilen Zlatan İbrahimovic için ESPN kanalı, "Çok hızlı iyileşiyor. Manchester United'a bu hafta imza atacak" iddiasını ortaya attı.
ABD'nin önde gelen spor kanalı ESPN, Manchester United'ın Zlatan İbrahimovic ile bu hafta yeni bir sözleşme imzalayacağını öne sürdü. İsveçli yıldız, geçen sezon 20 Nisan'da Avrupa Ligi çeyrek finalinde Anderlecht maçının uzatma bölümünde sakatlanmıştı. Diz çapraz bağları kopan 35 yaşındaki futbolcu için "2018'den önce futbola dönemez" denilmişti. Sezon bittiğinde Manchester United ile sözleşmesi sona eren İbrahimovic'in kariyerine ABD'de devam edeceği öne sürülmüştü. Ancak ESPN, İbrahimovic'in tedavisinin beklenenden çok daha iyi gittiğini ve Manchester United'ın bu hafta içinde kendisiyle yeni sözleşme imzalayacağını iddia etti. Geçen sezon Manchester United formasıyla 41'i ilk 11'de olmak üzere 46 maça çıkan, 28 gol ve 9 asistle müthiş bir katkıda bulunan
İbrahimovic için Manchester United Menajeri Jose Mourinho futbol kariyeri sonrası da kulüpte kalması gerektiğini söylemişti. Sezona Premier Lig'de iki tane 4-0'lık galibiyetle giren Manchester United'da yeni transfer Romelu Lukaku 3 gol, Anthony Martial da 2 gol ve 1 asistle başlamış durumda...