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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
09.05.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Ziya Alkurt'un 14 yaşındaki kız kardeşi Gülçin Nur Alkurt hayatını kaybetti

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Ziya Alkurt'un 14 yaşındaki kız kardeşi Gülçin Nur Alkurt hayatını kaybetti

Abalı Denizlispor'da takımın yıldızlarından Ziya Alkurt, kardeş acısıyla sarsıldı. Ziya'nın 14 yaşındaki kız kardeşi Gülçin Nur Alkurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü küme düşmesi aylar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u evinde yendiği takdirde Süper Lig'e 9 yıl sonra çıkışını ilan edecek Abalı Denizlispor'da takımın yıldızlarından Ziya Alkurt, kardeş acısıyla sarsıldı.

Şampiyonluk maçına hazırlanan yeşil-siyahlılarda Ziya'nın 14 yaşındaki kız kardeşi Gülçin Nur Alkurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde kan kanseri tedavisi gören Gülçin Nur Alkurt, hastalığa yenik düştü. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu belirtilen Gülçin Nur'un gece geç saatlerde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takımının Süper Lig'e çıkışını ilan etmeyi hedeflediği maça hazırlanan Ziya, kardeşinin acı haberini alır almaz memleketi Trabzon'a hareket etti. Gülçin Nur Alkurt, bugün Şalpazarı ilçesi Kasımağzı Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ziya Alkurt'un kız kardeşi Gülçin Alkurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli kardeşimiz Gülçin Alkurt'a Allah'tan rahmet, başta futbolcumuz Ziya Alkurt olmak üzere, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyoruz" denildi.

Ziya Alkurtun 14 yaşındaki kız kardeşi Gülçin Nur Alkurt hayatını kaybetti

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