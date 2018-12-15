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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.12.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Zirvede tek başına

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Zirvede tek başına

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'in konuğuydu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Ev sahibi takım 18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray bu gole 30. dakikada Eren Derdiyok'un penaltısıyla cevap verdi. Medipol Başakşehir 34 puanla liderliğini korudu. Galatasaray ise 26 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues 46. dakikada sakatlık yaşayarak yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Epureanu, Alanyaspor maçı için cezalı duruma düştü. Galatasaray devre arasının son mücadelesini evinde Sivasspor ile yapacak.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 90+1 Soner Aydoğdu), Napoleoni (Dk. 67 Elia), Bajic (Dk. 67 Adebayor)

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Rodrigues (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru, Feghouli, Eren Derdiyok (Dk. 83 Linnes)

GOLLER: Dk 18 İrfan (Medipol Başakşehir)- Dk. 30 (P) Eren Derdiyok (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir) - Serdar Aziz, Fernando (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

4 MAÇTIR GALİBİYET YOK

 Galatasaray, Başakşehir beraberliği ile birlikte Süper Lig’de son 4 maçta da 3 puan alamadı. Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti. Ligde en son 12. haftada Kayserispor’u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş’a yenildi. 

3 FUTBOLCU 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada cezasını tamamlayan Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando'ya dün akşam ilk 11'de görev verdi.

Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza alan Ndiaye ligde 44 gün sonra görev aldı.

Sağ bekte tercihi yine Mariano oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağ bekte dün akşam da Linnes yerine ilk 11'de Mariano'ya yer verdi.

Emre Belözoğlu 11'de Arda Turan kulübede!

Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kaptan Emre Belözoğlu'na ilk 11'de görev verirken Galatasaray'ın bir diğer eski oyuncusu Arda Turan ise yedekler arasındaydı.

Başakşehir takımında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yedek kulübesinde oturttuğu Arda Turan ve Adebayor, karşılaşma öncesinde ısınma çalışmalarına katılmadı.

Başakşehir'de yedek kulübesinde olan diğer oyuncular ısınırken Arda ile Adebayor soyunma odasında kalıp maç öncesi sahaya çıkmadı.

Eren Derdiyok'a destek!!

Galatasaray'da kaçırdığı goller, son haftalardaki performansı nedeniyle Porto maçında protesto edilen Eren'in gönlü alındı.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları, Eren Derdiyok'u tribünlere çağırıp tezahüratları ile destek verdi.

LUCESCU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ 

Medipol Başakşehir'in evinde Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.  

EMRE VE EPUREANU, ALANYASPOR DEPLASMANINDA CEZALI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, Galatasaray mücadelesinde gördükleri sarı kartlarla birlikte ligin ilk yarısının son mücadelesi olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.  

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin şutu Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

24'üncü dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahası sağ çaprazından Onyekuru şutunu kaleye gönderdi ancak Mert Günok topu kornere gönderdi. 

30'uncu dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Mert Günok'un N'Diaye'ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Derdiyok skoru eşitledi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 

60'ıncı dakikada Napoleoni'nin kaleyi sol çaprazdan gördüğü pozisyonda yerden içeri çevirdiği topa Bajic etkili bir vuruş yapamadı ve kaleci Muslera topu kontrol etti. 

71'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın ortasına Elia'nın arka direkteki vuruşu üstten auta gitti.

82'nci dakikada Mossoro'nun ceza sahası içinden çektiği şut Muslera'dan döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.  

89'uncu dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'nin içeri kestiği topa arka direkte Onyekuru'nun vuruşu Mert Günok'ta kaldı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 

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