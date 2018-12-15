Zirvede tek başına
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'in konuğuydu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Ev sahibi takım 18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray bu gole 30. dakikada Eren Derdiyok'un penaltısıyla cevap verdi. Medipol Başakşehir 34 puanla liderliğini korudu. Galatasaray ise 26 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues 46. dakikada sakatlık yaşayarak yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Epureanu, Alanyaspor maçı için cezalı duruma düştü. Galatasaray devre arasının son mücadelesini evinde Sivasspor ile yapacak.
STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 90+1 Soner Aydoğdu), Napoleoni (Dk. 67 Elia), Bajic (Dk. 67 Adebayor)
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Rodrigues (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru, Feghouli, Eren Derdiyok (Dk. 83 Linnes)
GOLLER: Dk 18 İrfan (Medipol Başakşehir)- Dk. 30 (P) Eren Derdiyok (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir) - Serdar Aziz, Fernando (Galatasaray)
MAÇTAN NOTLAR
4 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Galatasaray, Başakşehir beraberliği ile birlikte Süper Lig’de son 4 maçta da 3 puan alamadı. Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti. Ligde en son 12. haftada Kayserispor’u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş’a yenildi.
3 FUTBOLCU 11'DE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada cezasını tamamlayan Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando'ya dün akşam ilk 11'de görev verdi.
Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza alan Ndiaye ligde 44 gün sonra görev aldı.
Sağ bekte tercihi yine Mariano oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağ bekte dün akşam da Linnes yerine ilk 11'de Mariano'ya yer verdi.
Emre Belözoğlu 11'de Arda Turan kulübede!
Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kaptan Emre Belözoğlu'na ilk 11'de görev verirken Galatasaray'ın bir diğer eski oyuncusu Arda Turan ise yedekler arasındaydı.
Başakşehir takımında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yedek kulübesinde oturttuğu Arda Turan ve Adebayor, karşılaşma öncesinde ısınma çalışmalarına katılmadı.
Başakşehir'de yedek kulübesinde olan diğer oyuncular ısınırken Arda ile Adebayor soyunma odasında kalıp maç öncesi sahaya çıkmadı.
Eren Derdiyok'a destek!!
Galatasaray'da kaçırdığı goller, son haftalardaki performansı nedeniyle Porto maçında protesto edilen Eren'in gönlü alındı.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları, Eren Derdiyok'u tribünlere çağırıp tezahüratları ile destek verdi.
LUCESCU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Medipol Başakşehir'in evinde Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.
EMRE VE EPUREANU, ALANYASPOR DEPLASMANINDA CEZALI
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, Galatasaray mücadelesinde gördükleri sarı kartlarla birlikte ligin ilk yarısının son mücadelesi olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin şutu Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
24'üncü dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahası sağ çaprazından Onyekuru şutunu kaleye gönderdi ancak Mert Günok topu kornere gönderdi.
30'uncu dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Mert Günok'un N'Diaye'ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Derdiyok skoru eşitledi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
60'ıncı dakikada Napoleoni'nin kaleyi sol çaprazdan gördüğü pozisyonda yerden içeri çevirdiği topa Bajic etkili bir vuruş yapamadı ve kaleci Muslera topu kontrol etti.
71'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın ortasına Elia'nın arka direkteki vuruşu üstten auta gitti.
82'nci dakikada Mossoro'nun ceza sahası içinden çektiği şut Muslera'dan döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.
89'uncu dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'nin içeri kestiği topa arka direkte Onyekuru'nun vuruşu Mert Günok'ta kaldı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
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