Zirvede tansiyon yükseldi!

Son hafta maçında Oyunfor.CREW sezonun açılış maçında olduğu gibi BAUSuperMassive eSports’u 2-0 yenerek liderliğe ortak oldu.

CREW’ün oynadığı 8 karşılaşmada da henüz yenilgi almaması SuperMassive’i de her iki maçta da yenen tek takım olması sezonun önemli detaylarından biri oldu.

Şampiyonluk yolunda iddialı bir diğer takım 1907 Fenerbahçe Espor ise istikrarlı bir şekilde yoluna devam ederken, Dark Passage’da aldığı galibiyetlerle yarışa ortak olan bir diğer ekip oldu.

P3P Esports, Team Aurora, Galakticos ve Çilekler ise 8 haftalık maratonda henüz galibiyetle tanışmadı.