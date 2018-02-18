Zirvede Paşa'lık bir hafta sürdü! Aslan koltuktan düştü...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriZirvede Paşa'lık bir hafta sürdü! Aslan koltuktan düştü...
Futbol Zirvede Paşa'lık bir hafta sürdü! Aslan koltuktan düştü...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    16
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
18.02.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Zirvede Paşa'lık bir hafta sürdü! Aslan koltuktan düştü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    16
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek kritik bir puan kaybı yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 37. dakikada Garry Rodgigues'in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45'te Kasımpaşa'nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80'de Fode Koita'nın volesiyle durumu 2-1 yaptı. Galatasaray 44 puanda kaldı ve liderliği 1 hafta sonra Trabzonspor'u yenen Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray’ı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, zirveyi yeniden Medipol Başakşehir'e bıraktı. 

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya , Kemal Yılmaz , Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ramazan , Veysel , Youssef , Omeruo , Veigneau , Sadiku , Pavelka , Mensah (İlhan dk. 80 ?), Koita , Trezeguet (Ahmed dk. 90+5 ?), Diagne (Eduok dk. 71 )
Yedekler: Eray, Etoundi, Hasan, Onur, Hakan, Neumayr

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray: Muslera , Linnes , Maicon , Serdar (Eren dk. 46 ), Nagatomo , Donk , Selçuk (Yasin dk. 83 ?), Tolga , Feghouli (Sinan dk. 59 ), Rodrigues , Gomis

Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet, Hakan, Koray, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rodrigues (dk. 37) (Galatasaray), Diagne (dk. 45+2 pen.), Koita (dk. 80) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Nagatomo, Tolga, Rodrigues (Galatasaray), Veigneau, Sadiku, İlhan, Koita (Kasımpaşa)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki2 Başakşehir222046
2Önceki1 Galatasaray222044
3Önceki3 Fenerbahçe222044
4Önceki4 Beşiktaş222041
5Önceki5 Kayserispor22535
Puan durumu
Son dakika: Gomis sahada fenalık geçirdi...
Son dakika: Gomis sahada fenalık geçirdi...

 MAÇTAN NOTLAR

Belhanda’nın yokluğunda Fatih Terim sistemi bozmadı

Antalya maçının son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve Kasımpaşa karşısında cezalı durma düşen Belhanda’nın yokluğunda Terim’in son kararı Tolga oldu. Hafta içi yapılan idmanlarda bütün senaryoları deneyen ve sonunda kararını sistemi bozmamktan veren deneyimli hoca Tolga’yı formayı verdi. Diğer ihtimaller ise Yasin-Feghouli-Rogrigues ya da Eren Gomis çift forvetti..

Kasımpaşa’da Donk’a sevgi

Oyuncular ısınmadan önce çimlere bakmak için sahaya çıkan Donk’a Kasımpaşa tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Eski oyuncularını tribüne çağırdılar. Bu jesti karşılıksız bırakmayan Donk bir süre eski takımının taraftarlarıyla sohbet etti.

İdmandan sonra otobüste

Mustafa Cengiz’in başkan olmasından sonra Sportif A.Ş’de göreve başlayan Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim’in arasının iyi olmadığı haberleri uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak geçtiğimiz gün Florya’da idman sırasında Terim ile yan yana gelen, dün de Kasımpaşa deplasmanına takım otobüsüyle gelen Albayrak’ın görüntüleri iddiaları yalanlar cinstendi.

Kebapçı Selo tezahüratları Terimi güldürdü
'Kebapçı Selo' tezahüratları Terim'i güldürdü

2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sarı-kart cezasını Antalyaspor karşılaşmasında oynamayarak dolduran Muslera 11'e döndü ve Cedric Carrasso tekrar yedeğe çekildi.

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Kasımpaşa önünde forma giyemezken, onun yokluğunda Tolga Ciğerci başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.

Galatasaray'da tedavileri süren Fernando Reges ile Jason Denayer kadroya giremezken, Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov bu maçta takımını yalnız bıraktı.

Mariano yine yedek

Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi ve üst üste 3. resmi maçta da başlangıç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçındaki performansıyla tecrübeli teknik adamın beğenisini kazanan Linnes, ligdeki Antalyaspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıktı.
Sağ bekte takımın tecrübeli ismi Mariano Filho ise son 3 resmi maçta ilk 11'i unuttu.

- Feghouli varlık gösteremedi 

Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçında varlık gösteremedi.  Maça ilk 11'de başlayan ancak oyunda etkisiz kalan Feghouli, 59. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.  Oyuncu değişikliği sırasında Sinan Gümüş'ün yanına da gelmeyen Feghouli, doğrudan bulunduğu bölümden yedek kulübesine gitti. 

Galatasarayın deplasman kabusu
Galatasaray'ın deplasman kabusu

- Tribünler dolmadı

Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasına ev sahibi takım taraftarlarının ilgisi düşük kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda tribünlerin önemli bölümünün boş kalması dikkati çekti.

Öte yandan, Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar maç öncesi, "Lider buraya" tezahüratı yaparak takımı tribüne çağırdı.

Öte yandan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Şenkal ve başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da maçı protokol tribününden takip etti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    16
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

6 milyon Euro'luk huzur operasyonu

Valbuena istedi, Giuliano vermedi! Penaltı...

Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş maçında yok!

Wolfsburg - Bayern München: Watch Live-Übertragung Uhr 17. Februar 2018