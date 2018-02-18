Zirvede Paşa'lık bir hafta sürdü! Aslan koltuktan düştü...
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek kritik bir puan kaybı yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 37. dakikada Garry Rodgigues'in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45'te Kasımpaşa'nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80'de Fode Koita'nın volesiyle durumu 2-1 yaptı. Galatasaray 44 puanda kaldı ve liderliği 1 hafta sonra Trabzonspor'u yenen Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray’ı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, zirveyi yeniden Medipol Başakşehir'e bıraktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya , Kemal Yılmaz , Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Ramazan , Veysel , Youssef , Omeruo , Veigneau , Sadiku , Pavelka , Mensah (İlhan dk. 80 ?), Koita , Trezeguet (Ahmed dk. 90+5 ?), Diagne (Eduok dk. 71 )
Yedekler: Eray, Etoundi, Hasan, Onur, Hakan, Neumayr
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Galatasaray: Muslera , Linnes , Maicon , Serdar (Eren dk. 46 ), Nagatomo , Donk , Selçuk (Yasin dk. 83 ?), Tolga , Feghouli (Sinan dk. 59 ), Rodrigues , Gomis
Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet, Hakan, Koray, Latovlevici
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Rodrigues (dk. 37) (Galatasaray), Diagne (dk. 45+2 pen.), Koita (dk. 80) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Nagatomo, Tolga, Rodrigues (Galatasaray), Veigneau, Sadiku, İlhan, Koita (Kasımpaşa)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki2
|Başakşehir
|22
|20
|46
|2Önceki1
|Galatasaray
|22
|20
|44
|3Önceki3
|Fenerbahçe
|22
|20
|44
|4Önceki4
|Beşiktaş
|22
|20
|41
|5Önceki5
|Kayserispor
|22
|5
|35
MAÇTAN NOTLAR
Belhanda’nın yokluğunda Fatih Terim sistemi bozmadı
Antalya maçının son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve Kasımpaşa karşısında cezalı durma düşen Belhanda’nın yokluğunda Terim’in son kararı Tolga oldu. Hafta içi yapılan idmanlarda bütün senaryoları deneyen ve sonunda kararını sistemi bozmamktan veren deneyimli hoca Tolga’yı formayı verdi. Diğer ihtimaller ise Yasin-Feghouli-Rogrigues ya da Eren Gomis çift forvetti..
Kasımpaşa’da Donk’a sevgi
Oyuncular ısınmadan önce çimlere bakmak için sahaya çıkan Donk’a Kasımpaşa tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Eski oyuncularını tribüne çağırdılar. Bu jesti karşılıksız bırakmayan Donk bir süre eski takımının taraftarlarıyla sohbet etti.
İdmandan sonra otobüste
Mustafa Cengiz’in başkan olmasından sonra Sportif A.Ş’de göreve başlayan Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim’in arasının iyi olmadığı haberleri uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak geçtiğimiz gün Florya’da idman sırasında Terim ile yan yana gelen, dün de Kasımpaşa deplasmanına takım otobüsüyle gelen Albayrak’ın görüntüleri iddiaları yalanlar cinstendi.
2 değişiklik
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte, sarı-kart cezasını Antalyaspor karşılaşmasında oynamayarak dolduran Muslera 11'e döndü ve Cedric Carrasso tekrar yedeğe çekildi.
Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Kasımpaşa önünde forma giyemezken, onun yokluğunda Tolga Ciğerci başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.
Galatasaray'da tedavileri süren Fernando Reges ile Jason Denayer kadroya giremezken, Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov bu maçta takımını yalnız bıraktı.
Mariano yine yedek
Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi ve üst üste 3. resmi maçta da başlangıç kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçındaki performansıyla tecrübeli teknik adamın beğenisini kazanan Linnes, ligdeki Antalyaspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıktı.
Sağ bekte takımın tecrübeli ismi Mariano Filho ise son 3 resmi maçta ilk 11'i unuttu.
- Feghouli varlık gösteremedi
Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçında varlık gösteremedi. Maça ilk 11'de başlayan ancak oyunda etkisiz kalan Feghouli, 59. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı. Oyuncu değişikliği sırasında Sinan Gümüş'ün yanına da gelmeyen Feghouli, doğrudan bulunduğu bölümden yedek kulübesine gitti.
- Tribünler dolmadı
Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasına ev sahibi takım taraftarlarının ilgisi düşük kaldı.
Kasımpaşa Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda tribünlerin önemli bölümünün boş kalması dikkati çekti.
Öte yandan, Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar maç öncesi, "Lider buraya" tezahüratı yaparak takımı tribüne çağırdı.
Öte yandan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Şenkal ve başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da maçı protokol tribününden takip etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle