Zirve yarışında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı devirdi
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 53'e yükseltip 54 puanı bulunan lider Galatasaray ile puan farkını bire indirirken, Beşiktaş 50 puanda ve üçüncü sırada kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Elia kaydetti. Medipol Başakşehir'de 62. dakikada Junior Caiçara kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 44 Napoleoni), Elia (Dk. 67 Uğur Uçar), Adebayor
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 82 Caner Erkin), Tolgay Arslan (Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Lens (Dk. 68 Vagner Love), Talisca, Babel, Negredo
Gol: Dk. 28 Elia (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 62 Caiçara (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 21 Medel, Dk. 45 1 Babel, Dk. 70 Adriano, Dk. 72 Tosic (Beşiktaş), Dk. 44 Elia, Dk. 61 Clichy, Dk. 79 Adebayor (Medipol Başakşehir)
ARDA TURAN BU HAFTA DA YOK
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı.
Sakatlığı süren Arda, Gençlerbirliği, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının ardından Beşiktaş mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı.
EMRE BELÖZOĞLU BİR ÖNEMLİ MAÇI DAHA KAÇIRDI
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Emre Belözoğlu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray ve ikinci devresindeki Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasında da forma giyemedi. Turuncu-lacivertli takımın 5-1 kazandığı Galatasaray mücadelesinde sakatlığı, 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında da cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre, Beşiktaş karşısında da cezası sebebiyle takımındaki yerini alamadı.
PEPE KADRODA YOK
Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe'yi ise riske etmedi. Hafta ortasında sakatlığının kısmen geçtiği ve özel bir ayakkabıyla oynayabileceği düşülen Pepe, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmedi.
BAŞAKŞEHİR TRİBÜNÜNDE ÇANAKKALE KOREOGRAFİSİ
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde oynanan karşılaşmada Başakşehir tribünlerinde koreografi yapıldı. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı'nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı'nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale'de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Bu arada, iki takım da sahaya çıktıkları sırada oyuncularla birlikte olan çocuklar, askeri üniforma ile sahaya çıktı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, kendisiyle aynı puanı paylaşan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Halil Mutlu Meler'in yönettiği karşılaşmanın yadımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstleniyor.
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