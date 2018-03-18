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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Zirve yarışında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı devirdi
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Futbol
İsmail ER / DHA - AA
18.03.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Zirve yarışında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı devirdi

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Zirve yarışında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı devirdi

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 53'e yükseltip 54 puanı bulunan lider Galatasaray ile puan farkını bire indirirken, Beşiktaş 50 puanda ve üçüncü sırada kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Elia kaydetti. Medipol Başakşehir'de 62. dakikada Junior Caiçara kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 44 Napoleoni), Elia (Dk. 67 Uğur Uçar), Adebayor 
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 82 Caner Erkin), Tolgay Arslan (Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Lens (Dk. 68 Vagner Love), Talisca, Babel, Negredo 
Gol: Dk. 28 Elia (Medipol Başakşehir) 
Kırmızı kart: Dk. 62 Caiçara (Medipol Başakşehir) 
Sarı kartlar: Dk. 21 Medel, Dk. 45 1 Babel, Dk. 70 Adriano, Dk. 72 Tosic (Beşiktaş), Dk. 44 Elia, Dk. 61 Clichy, Dk. 79 Adebayor (Medipol Başakşehir) 

Zirve yarışında Başakşehir evinde Beşiktaşı devirdi

ARDA TURAN BU HAFTA DA YOK 
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı. 
Sakatlığı süren Arda, Gençlerbirliği, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının ardından Beşiktaş mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı. 

EMRE BELÖZOĞLU BİR ÖNEMLİ MAÇI DAHA KAÇIRDI 
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Emre Belözoğlu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray ve ikinci devresindeki Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasında da forma giyemedi. Turuncu-lacivertli takımın 5-1 kazandığı Galatasaray mücadelesinde sakatlığı, 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında da cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre, Beşiktaş karşısında da cezası sebebiyle takımındaki yerini alamadı.

PEPE KADRODA YOK
Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe'yi ise riske etmedi. Hafta ortasında sakatlığının kısmen geçtiği ve özel bir ayakkabıyla oynayabileceği düşülen Pepe, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmedi.

BAŞAKŞEHİR TRİBÜNÜNDE ÇANAKKALE KOREOGRAFİSİ
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde oynanan karşılaşmada Başakşehir tribünlerinde koreografi yapıldı. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı'nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı'nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale'de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Bu arada, iki takım da sahaya çıktıkları sırada oyuncularla birlikte olan çocuklar, askeri üniforma ile sahaya çıktı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, kendisiyle aynı puanı paylaşan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Halil Mutlu Meler'in yönettiği karşılaşmanın yadımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstleniyor.

 

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