Zirve yarışı kızıştı! Şaşırtan iddaa oranları...
28. haftanın perdesini bu akşam Başakşehir açıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iddaa oranları değişti.
İç sahada önce Göztepe’yi, ardından da Beşiktaş’ı gol yemeden geçen 56 puanlı Başakşehir, bu akşam da Yeni Malatyaspor’u yenip zirveye yerleşmek istiyor.
Ligdeki son 7 deplasman maçının 5’inden puan çıkartan Erol Bulut’un ekibi ise sürpriz peşinde.
Geçtiğimiz hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Tolgay, Oğuzhan ve Atiba’dan bu hafta faydalanamayacak olan Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi ağırlayacak.
Portekizli yıldız Quaresma’nın da kırmızı kart cezası devam ediyor. Hafta içi sakatlanan Vagner Love kesin olarak yok, Gökhan Gönül’ün durumu şüpheli.
Göztepe’de ise stoper Kosanovic kırmızı kart, bu sezon 24 lig maçında forma giyen forvet Gouffran ise sarı kart cezalısı.
1,20 açılan Beşiktaş galibiyeti, şu an 1,10'a gerilemiş durumda.
Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, düşme hattının 1 puan üstündeki Osmanlıspor’u konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde Aatıf cezalı, Janssen’in antrenman eksikliği bulunuyor.
Ligdeki son 4 deplasman maçında 10 gol atan, 3’ünden puan çıkartan, İrfan Buz’un takımının galibiyetine iddaa 7,50 oran açıkladı.
1,20 açıklanan Fenerbahçe galibiyeti ise 1,15'e düşürüldü.
Ligdeki son 5 Gençlerbirliği deplasmanının 4’ünde puan kaybeden Galatasaray’ın bu sefer hataya tahammülü yok.
Son 5 lig maçını kazanamayan Gençlerbirliği, düşme hattında yer alıyor ve onların da hata yapma lüksü yok.
Aralarındaki son 3 lig maçını kazanan lider Galatasaray, lider kalmak için yine kazanmak zorunda.
İlk olarak 1,60 açıklanan Galatasaray galibiyeti, şu an 1,40'a düşmüş durumda.
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