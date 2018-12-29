Zirve takipçisi Tottenham, Wolves'u konuk ediyor! iddaa'da en çok...
Son 5 lig maçını kazanan Tottenham, Liverpool'un 6 puan arkasında takibi sürdürüyor. Son 5 deplasmanda 1 kere kazanabilen Wolves ise orta sıralarda. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da en çok oynanan tercihe göz atalım...
- Dele Alli'nin durumu maç saati netleşecek.
- Serge Aurier iyileşti ama Mousa Dembele, Eric Dier, Jan Vertonghen ve Victor Wanyama'nın sakatlıkları devam ediyor.
- Son 5 lig maçını kazanan Tottenham, Liverpool'un 6 puan arkasında zirve takibini sürdürüyor.
Wolves
- Ligdeki son 5 deplasman maçında 1 kere kazanabilen Wolves ise orta sıralarda.
- Hafta arası karşılaştıkları Fulham maçını hasta oldukları için kaçıran Leander Dendoncker ve Kortney Hause'nin durumları belirsiz.
- Aralık başında yakaladıkları 3 maçlık galibiyet serisinin mimarlarından Diogo Jota ise Londra deplasmanına götürülmedi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle