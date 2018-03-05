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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Zirve için bakın kiminle yarışıyor! Cengiz Ünder...
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Sıradaki Haber:Q7'ye kırmızı sonrası sürpriz telefon!

Futbol
05.03.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Zirve için bakın kiminle yarışıyor! Cengiz Ünder...

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Avrupa'da son haftalarda en dikkat çeken isim olan Cengiz Ünder, zirveye doğru ilerliyor.

Roma forması ile her hafta yeni bir gole imza atan Cengiz Ünder, 2018 yılında attığı 6 gol ve yaptığı bir asistle, majör liglerin skora en fazla katkı yapan 21 yaş altı oyuncusu durumuna geldi.

PSG'den Mbappe (4 gol, 3 asist) ile zirveyi paylaşan genç yetenek, Verona, Benevento, Udinese, Shakhtar Donetsk sonrası Napoli ağlarını da havalandırmayı başardı.

Listenin üçüncü sırasında ise Milan'da 2018 yılında 5 gol, 1 asist yapan 20'lik Cutrone yer aldı. Öte yandan 20 yaşındaki milli futbolcu, yeni yılda sadece 616 dakika süre almasına rağmen 6 gol atıp, 1 asist yaparken, her 88 dakikada bir skora etki etti. Enes Ünal ise 2 gol, 2 asistle bu sürecin en iyi 7. ismi olmayı başardı.

22 Şubat'ta oynanan Shakhtar maçında Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Cengiz, bu gol ile de Türk futbol tarihine geçmişti. 13.5 milyon Euro karşılığında Roma'nın yolunu tutan Cengiz, 20 yaş, 7 ay, 7 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Cengiz, Hakan Çalhanoğlu'nun rekorunu 16 günle kırmayı başarmıştı.

DZEKO: CENGİZ'İ VİSCA ANLATTI
Cengiz'in takım arkadaşı Dzeko, genç oyuncu için, "Visca ile birlikte İstanbul'da futbol oynadığını biliyordum. Bana kaliteli olduklarını söylemişlerdi ve bunu da daha ilk günlerde gördük. Umarım Roma'da daha uzun süre oynar" diye konuştu. (Sabah)

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