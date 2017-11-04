Zirve Galatasaray'ın...

Sarı kırmızılılar, rakiplerine en büyük farkı ise gol sayılarında attı. 26 kez rakip fileleri havalandıran Aslan, kalesinde yalnızca 9 gol gördü ve +17 averajla bu alanda açık ara ligin en iyi takımı olarak göze çarpıyor.

YENİ TRANSFERLER GOMIS'IN YANINA YAKLAŞAMIYOR

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, gollerini sıralamaya devam ediyor. Ezeli rakiplere bu sezon gelen santraforlar, 11 haftada 11 gol kaydeden Fransız futbolcunun yanına yaklaşamıyor. Fenerbahçe'de Soldado henüz golle tanışamadı. Beşiktaş'ta ise Negredo yalnızca 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Sarı lacivertlilerde Janssen'in 3 golü bulunuyor. Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz'ın ise 7 golü var. Gomis'in tek rakibi, 11 gole imza atan Göztepeli Adis Jahovic. 11 gol 1 asistle oynayan Jahovic takımının attığı gollerin yüzde 57'sine etki ederken attığı gollerin yanına 3 asist ekleyen Gomis, sarı kırmızılıların attığı gollerine yüzde 54'üne katkıda bulundu.

EN GOLCÜ SAVUNMA VE ORTA SAHA

Galatasaray'da Gomis'in yanı sıra gollerle öne çıkan iki isim daha bulunuyor. Gençlerbirliği maçında da fileleri sarsan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, 6 gole ulaştı. Tolga, ligde mevkidaşları arasında en çok skor üreten isim olarak dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekipte, golleriyle öne çıkan bir diğer isim ise Brezilyalı savunmacı Maicon. 4 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, şimdiden ligdeki birçok yıldız ismin önüne geçmeyi başardı.

ORGANİZATÖR BELHANDA

Galatasaray'da Sneijder'in yerine transfer edilen Belhanda, ligde uzun süre geçmesine rağmen tartışmaların odağındaki isim oldu. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Belhanda, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Galatasaray ise Trabzon deplasmanında kaleye gidemeyince Belhanda'nın değeri anlaşıldı. Gençlerbirliği maçıyla tekrar formasına kavuşan yıldız futbolcu, sazı eline aldı. Maçta 1 asist yapan Belhanda, ligdeki asist sayısını 5'e çıkardı ve Osmanlıspor'dan Serdar ile birlikte en çok gol pası veren oyuncu konumunda.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI

Belhanda, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Faslı futbolcu sahadaki; en çok adam geçen (4), en çok isabetli orta yapan (3), en çok faul alan (5), en çok ikili mücadele kazanan (10) ve en çok anahtar pas atan isim olmayı başardı.