Zirve alev aldı! İşte Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kalan maçları...
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara gelinirken zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş, arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. İşte takımların kalan maçları ve ligdeki son durum...
Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu tehlikeye atan Medipol Başakşehir, son olarak Demir Grup Sivasspor deplasmanın 2 puan bıraktı. Son 3 hafta kalan 63 puanda bulunan Başakşehir, liderliği de kaptırdı.
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Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek averaj farkıyla zirveye yerleşti. 63 puana yükselen ve Medipol Başakşehir'le puanını eşitleyen sarı kırmızılar, ligin bitimine az bir süre kala liderliği aldı.
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Süper Lig'de 6 hafta üst üste kazanarak yeniden şampiyonluk mücadelesinin içinde giren Beşiktaş, Galatasaray'a kaybederek zirvenin 4 puan gerisinde kaldı.
Siyah-beyazlılar, 59 puanla 3. sırada yer alırken, Süper Lig'in kalan maçlarında 3 takımın rakipleri şöyle:
Galatasaray:
32. hafta: Çaykur Rizespor (D)
33. hafta: Medipol Başakşehir
34. hafta: Sivasspor (D)
Medipol Başakşehir:
32. hafta: Ankaragücü
33. hafta: Galatasaray (D)
34. hafta: Alanyaspor
Beşiktaş:
32. hafta: Alanyaspor
33. hafta: Trabzonspor (D)
34. hafta: Kasımpaşa
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