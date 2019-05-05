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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Zirve alev aldı! İşte Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

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Zirve alev aldı! İşte Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara gelinirken zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş, arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. İşte takımların kalan maçları ve ligdeki son durum...

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu tehlikeye atan Medipol Başakşehir, son olarak Demir Grup Sivasspor deplasmanın 2 puan bıraktı. Son 3 hafta kalan 63 puanda bulunan Başakşehir, liderliği de kaptırdı.

Aslan, 21 hafta sonra lider!

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek averaj farkıyla zirveye yerleşti. 63 puana yükselen ve Medipol Başakşehir'le puanını eşitleyen sarı kırmızılar, ligin bitimine az bir süre kala liderliği aldı. 

Kartal, geride kaldı

Süper Lig'de 6 hafta üst üste kazanarak yeniden şampiyonluk mücadelesinin içinde giren Beşiktaş, Galatasaray'a kaybederek zirvenin 4 puan gerisinde kaldı. 

Siyah-beyazlılar, 59 puanla 3. sırada yer alırken, Süper Lig'in kalan maçlarında 3 takımın rakipleri şöyle:

Galatasaray: 

32. hafta: Çaykur Rizespor (D)

33. hafta: Medipol Başakşehir 

34. hafta: Sivasspor (D)

Medipol Başakşehir: 

32. hafta: Ankaragücü 

33. hafta: Galatasaray (D)

34. hafta: Alanyaspor

Beşiktaş: 

32. hafta: Alanyaspor

33. hafta: Trabzonspor (D)

34. hafta: Kasımpaşa

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