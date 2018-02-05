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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
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Sıradaki Haber: Sen neymişsin Mesut! Bakın ne yaptı...

Futbol
05.02.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

İlk maçta rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, yarın başkent temsilcisiyle deplasmanda yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Kupada 7 Şubat Çarşamba günü iki karşılaşma yapılacak. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçı, Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. Konya'da yapılan ilk karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanırken, taraflar İstanbul'da tur için sahaya çıkacak.

Maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

7 Şubat Çarşamba:

18.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)

8 Şubat Perşembe:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

Yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Çeyrek final için yapılan kura çekiminde, yarı finalde hangi takımların eşleşeceği de belirlenmişti.

Buna göre, 27-28 Şubat ve 1 Mart ile 17-19 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinde turu geçen takım karşılaşacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinde tur atlayan takım karşı karşıya gelecek. (ajansspor)

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