Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı şu şekilde:
Yarın:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)
20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)
17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)
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