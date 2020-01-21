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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak? Finalin tarihi ise...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak? Finalin tarihi ise...

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Çeyrek ve yarı final kura çekimi ,se 24 Ocak Cuma günü 15.00'te gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Çeyrek ve yarı final kura çekimi 24 Ocak Cuma günü 15.00'te gerçekleştirilecek. Final maçı 21 Mayıs 2020'de oynanacak

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