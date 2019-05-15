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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.05.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı! iddaa'da G.Saray'ın galibiyetine...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı! iddaa'da G.Saray'ın galibiyetine...

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan finalde Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

AKHİSARSPOR

- Mustafa Yumlu'nun sakatlığı var, Bilal'in durumu maç öncesinde netlik kazanacak.

- Yarı finalde Ümraniyespor’u her iki maçta da 1-0 yenerek finale adını yazdıran yeşil siyahlılar, son olarak ligde 2-1 kaybettiği Fenerbahçe’nin elinden geçen sezon kupayı kapmayı başarmıştı.

GALATASARAY

- Sakatlığı düzelen Mitroglou kafileyle Sivas'a gitti. Rize maçında ayağı kırılan Emre Akbaba ise yok. 

- Başakşehir maçını da düşünen Fatih Terim, roytasyon yapabilir!

- Ligde cezası sebebiyle forma giymeyen Belhanda’nın yeniden 11’de yer alması beklenirken, Ryan Donk kulübede olacak. Nagatomo yerine Martin Linnes sürprizi de gelebilir. 

Ziraat Türkiye Kupasında final zamanı iddaada G.Sarayın galibiyetine...

MİSLİ.COM ÜYELERİ "GALATASARAY KUPAYI ALIR" DİYOR!

Misli.com'dan bu maça iddaa oynayan üyeler, kupa finalinde seçimlerini "Galatasaray" olarak kuponlarında belirtmişler. %30'luk bir kesim 1,40 oranlı MS2’den yana…

Gol bahislerinde ise "2.5 ÜST" tercihi 1.50’lik oranıyla öncelikli tercih konumundayken, iddaa'da 1,60 gibi çok cazip bir orana sahip "Karşılıklı Gol Var" oyunu da kuponlarda oldukça fazla bir şekilde değerlendirilmiş.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLERE YÖNELDİ!

Ligde oynadığı son 5 haftada sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Türkiye Kupası'nda gösterdikleri başarıyı lige yansıtamadılar. Lig açısından onlar adına kötü bir sezon oldu. Geçen sezon kupa finalinde Fenerbahçe'yi mağlup eden Ege temsilcisi üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Bu sezon kupada oynadıkları 8 maçta mağlubiyet yüzü görmediler. Kupayı bir kez daha kazanarak camia ve taraftarlara en azından bir hediye vermek isteyeceklerdir.

Galatasaray, ligde ve kupada son düzlükte. Fatih Terim yönetiminde Başakşehir'le aradaki puan farkını kapatarak son 2 hafta öncesi tüm avantajı kendilerine çevirdiler. Hafta sonu Rize'de çok tartışmalı bir 90 dakika oynadılar. 2-1 geriye düşseler de son anlarda buldukları gollerle maçı 3-2 kazanarak final öncesi moral buldular.

Akhisarspor, son Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı geçti. Bu tarz maçlarda tehlikeli bir takımlar. Manu, Barbosa ve Bokila gibi gole yakın önemli oyunculara sahipler. Galatasaray'ın bu final kadar hafta sonu Başakşehir'le oynayacağı karşılaşma da çok önemli. Konsantrasyon sorunu yaşayabilirler. İki takımdan da karşılıklı goller bekliyorum.

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