Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Kupada çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Kupada çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle