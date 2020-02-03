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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Kupada çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Kupada çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park

5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları

6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya

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