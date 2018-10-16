Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kuraları çekildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZiraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kuraları çekildi
GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kuraları çekildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
16.10.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kuraları çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekildi. Karşılaşmalar 30-31 Ekim ve 1 Kasım’da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi.

Bu turda, kupayı kazanan Akhisarspor’un yanı sıra ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yer almıyor. Bu 4 takım bir sonraki turda turnuvaya dahil olacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında tekrar edilmesi kararlaştırılan mücadeleye, kararı protesto ederek çıkmayan Beşiktaş ise aldığı men cezası nedeniyle bu yıl Türkiye Kupası’nda boy göstermiyor.

Tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi öncesinde Pazarspor Asbaşkanı Talat Günday söz alarak, ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Bunun üzerine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de konuyla ilgileneceklerini söyledi.

Kura çekiminin başlamasının ardından konuşan Düşmez, “Bu turda tüm ligler mücadele ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Maddi manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı değerlendiriyoruz. İlk 3 turda 30 maçın canlı yayınlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İddaa programına dahil edilmesi de çok önemliydi. Bu turun centilmence geçmesi en büyük arzumuz. Tüm takımlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Düşmez’in konuşmasının ardından kura çekimi başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor
Kastamonuspor - Altay
Kayserispor - Pazarspor
Altındağ Belediye - Aytemiz Alanyaspor
Adana Demirspor - Dersim 62 Spor
Batman Petrol Spor - Kasımpaşa
Hatayspor - Fethiyespor
Bugsaşspor - Trabzonspor
Ankaragücü - Erbaaspor
Sivas Belediyespor - Denizlispor
Bandırmaspor - Van BŞB
Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor
Balıkesir Baltok - Pendikspor
Etimesgut Bld. - İstanbulspor
BB Erzurumspor - Keçiörengücü
Darıca GB - Kardemir Karabükspor
Göztepe - Çengelköy
Nazilli Bld. - Osmanlıspor
Antalyaspor - Yomraspor
Bodrumspor - DG Sivasspor
Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor
Şile Yıldızspor - Boluspor
Gençlerbirliği - Diyarbekirspor
Karagümrük - Afjet Afyonspor
Ümraniyespor - Anagold Erzincanspor
Sarıyer - Çaykur Rizespor
Bursaspor - 1461 Trabzon
Gümüşhanespor - Giresunspor

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İşte Arda Turan'ın cezası! Başakşehir...

Bu maç kaçmaz... Halis Karataş, Hakan Ünsal'a karşı!

Süper Lig hakemlerine ara seminer düzenlendi