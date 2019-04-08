Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler şimdi finale çıkacak iki takımın kesinleşeceği yarı final rövanş maçlarının oynanacağı tarihler ve maç programında. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu. Kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da oynanmıştı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının oynanacağı tarihler...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final rövanş maçları 24-25 Nisan'da oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:
24 Nisan Çarşamba:
20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
25 Nisan Perşembe:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
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