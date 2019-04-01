Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi başlıyor. Bu kapsamda ilk maç, Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında İstanbul'da oynanacak mücadele ile başlayacak. Futbolseverler şimdi, 'Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, TFF'nin açıkladığı maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi 2 Nisan'da başlayacak. Yarı final ilk maçında Galatasaray, 2 Nisan Salı günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kupada bir diğer yarı final mücadelesi ise Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında yaşanacak. İki takım arasındaki ilk maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.
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