Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının ne zaman başlayacağı, futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Yarı finalin ilk müsabakalarının oynanacağı tarihleri merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ne zaman?
Türkiye Kupası'nda finale adım adım yaklaşılırken, yarı final maçlarının oynanacağı tarihler araştırılmaya başlandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarına ilişkin ayrıntılar...
Yarı finalde ilk maçlar 2, 3 ya da 4 Nisan'da, rövanşlar ise 23, 24 veya 25 Nisan'da oynanacak. İlk maçlarda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Ümraniyespor ise Akhisarspor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın finali ise 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
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