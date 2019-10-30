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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.10.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

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Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Van Spor FK evinde konuk ettiği Sancaktepe FK’yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürel Uzuner xx, Ejder Yapıcı xx, Serdar Osman Akarsu xx

Van Spor FK: Asil Kaan Güler xx, Şerif Doğan xx (Serdar Cansu dk. 73 xx), Yakup Demir xx, Ufukhan Bayraktar xx, Barış Gök xx, Mert Özyıldırım xx, Timuçin Aşcıgil xx (Barış Sağır dk. 59 xx), Oktay Aydın xx, Emrah Tacir xx, Tunç Murat Behram xx (Cihan Özkaynak dk. 72 xx), Umut Koray Öz xx

Sancaktepe FK: Hüseyin Yılmaz x, Can Demir Aktav x, Ahmet Sivri x, Halil İbrahim Tuna xx, Ogün Bayrak xx, Mert Örnek x (Melik Derin dk. 71 x), Muharrem Cinan xx, Bilal Yıldırım xx, Berke Yılmaz x (Alaattin Hamza Ok dk. 72 x), Selim Kayacı xx, İrfan Akgün x

Sarı Kartlar: Ahmet Sivri (dk. 26), İrfan Akgün (dk. 60), Can Demir Aktav (dk. 87) (Sancaktepe FK), Mert Özyıldırım (dk. 49), Oktay Aydın (dk. 78) (Van Spor FK)

Gol: Tunç Murat Behram (dk. 41 pen.) (Van Spor FK)

Ziraat Türkiye Kupası | Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3
Ziraat Türkiye Kupası | Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

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