Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tarihleri netleşti. Süper Lig'in önemli ekiplerinin de yer aldığı turda maçlar kısa süre sonra başlayacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları tarihleri ve eşleşmeler...

Kupanın son 16 turunda, 5. eleme turunu geçen 16 takım mücadele edecek. Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.

Son 16 turu kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor

Antalyaspor-Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor