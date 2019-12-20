Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un seribaşı olduğu son 16 turu kura çekiminde eşleşmelerin netleşmesinin ardından maç tarihleri merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tarihleri netleşti. Süper Lig'in önemli ekiplerinin de yer aldığı turda maçlar kısa süre sonra başlayacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları tarihleri ve eşleşmeler...
Kupanın son 16 turunda, 5. eleme turunu geçen 16 takım mücadele edecek. Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.
Son 16 turu kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:
Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor
Antalyaspor-Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe
Çaykur Rizespor-Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle