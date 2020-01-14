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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 17:28,Son Güncelleme:/

CANLI Ziraat Türkiye Kupası | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

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CANLI Ziraat Türkiye Kupası | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Özgür Yankaya'nın yönettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor'un konuğu Yeni Malatyaspor!

İlk 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabere.

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Özer, Mustafa, Hadebe, Erkan, Donald, Robin, Ahmed, Bifouma, Fofana, Umut.

CANLI Ziraat Türkiye Kupası | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken siz de bu mücadeleye Canlı Bahis yapabilirsiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...

CANLI Ziraat Türkiye Kupası | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

İşinize yarayabilecek anahtar istatistikler şu şekilde...

- Yeni Malatyaspor son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi.

- Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrılmasını bildi.

- İki takım arasında oynanan 6 maçta Sivasspor 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma berabere bitti, Yeni Malatyaspor ise yalnızca 1 defa kazandı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

CANLI Ziraat Türkiye Kupası | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

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