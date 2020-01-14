CANLI Ziraat Türkiye Kupası | Sivasspor - Yeni Malatyaspor
Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Özgür Yankaya'nın yönettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor'un konuğu Yeni Malatyaspor!
İlk 11'ler...
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabere.
Yeni Malatyaspor: Ufuk, Özer, Mustafa, Hadebe, Erkan, Donald, Robin, Ahmed, Bifouma, Fofana, Umut.
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Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken siz de bu mücadeleye Canlı Bahis yapabilirsiniz!
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İşinize yarayabilecek anahtar istatistikler şu şekilde...
- Yeni Malatyaspor son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi.
- Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrılmasını bildi.
- İki takım arasında oynanan 6 maçta Sivasspor 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma berabere bitti, Yeni Malatyaspor ise yalnızca 1 defa kazandı.
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