CANLI Ziraat Türkiye Kupası | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor'un konuğu Yeni Malatyaspor!

İlk 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabere.

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Özer, Mustafa, Hadebe, Erkan, Donald, Robin, Ahmed, Bifouma, Fofana, Umut.

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İşinize yarayabilecek anahtar istatistikler şu şekilde...

- Yeni Malatyaspor son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi.

- Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrılmasını bildi.

- İki takım arasında oynanan 6 maçta Sivasspor 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma berabere bitti, Yeni Malatyaspor ise yalnızca 1 defa kazandı.

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