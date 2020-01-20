Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İlk maçların ardından bir üst tura çıkacak ekipleri belirleyecek ikinci maçların tarihi futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, 21 Ocak'ta yapılacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı şu şekilde:
21 Ocak Salı:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)
20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)
17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)
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