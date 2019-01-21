Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kupada çeyrek finalistler oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları hakkında detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak.
Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. Son 16 turundaki maçların programı şöyle:
22 OCAK SALI:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
23 OCAK ÇARŞAMBA:
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)
24 OCAK PERŞEMBE:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)
29 OCAK PERŞEMBE:
20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)
HAKEMLER BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
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