Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi kanalı linki

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ziraat Türkie Kupası'nda son 16 tura kalan takımlar bugün belirleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu kura çekiminin tarihi, saati ve kanalı gibi bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaştı.Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) fikstürü (kura çekimi) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak. ASpor'dan canlı yayınlanacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son 16 Tur maçları ne zaman?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda mücadele edecek takımlar şöyle:



SERİ BAŞI SERİ BAŞI OLMAYAN ANTALYASPOR A.Ş. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. BEŞİKTAŞ A.Ş. DEMİR GRUP SİVASSPOR BTC TURK YENİ MALATYASPOR GMG KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE A.Ş. GÖZTEPE A.Ş. GALATASARAY A.Ş. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK KASIMPAŞA A.Ş. TRABZONSPOR A.Ş. YUKATEL DENİZLİSPOR

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