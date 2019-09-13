Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi 17 Eylül'de yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 17 Eylül 2019 Salı günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kupada 3. Eleme Turu'na; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım katılacak.
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