Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi tamamlandı...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar dün gece itibariyle belli olmuştu. Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Son 16 Turu eşleşmelerinde Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor oldu. Galatasaray Boluspor ile eşleşirken, Medipol Başakşehir Hatayspor ile, son şampiyon Akhisarspor ise Kayserispor ile eşleşti...
16 takımın katıldığı ve çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.
İşte kura çekimi eşleşmeleri...
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Kayserispor - Akhisarspor
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok
Boluspor- Galatasaray
Medipol Başakşehir - Hatayspor
Antalyaspor - Göztepe
5. turdan son 16 turuna kalan takımlar şu şekildeydi.
Ümraniyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe...
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