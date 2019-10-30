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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.10.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Kemerspor 2003: 2 - Kasımpaşa: 3

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Ziraat Türkiye Kupası | Kemerspor 2003: 2 - Kasımpaşa: 3

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'ü 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Kemer

Hakemler: Yiğit Arslan, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak

Kemerspor 2003: Doğukan Duyum, Semih Hatipoğlu, Hüseyin Atalay (Dk. 76 Fahri Genç), Samet Alp, Şiyar Kepir, Tolgahan Kumbasar, Berkay Arslan, Umut Akpınar (Dk. 46 Oğuz Saltabaş), Kemal Bolat, Onur Okan, Reha Kurt (Dk. 74 Murat Sevimler)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Çağtay Kurukalıp, Veigneau, Fernandes, Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Batuhan Dıraga), Khalili, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek (Dk. 87 Emre Çetinkaya), Azad Toptik (Dk. 58 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 4 Şiyar Kepir (Kendi kalesine), Dk. 17 ve Dk. 61 (Penaltıdan) Özgür Çek (Kasımpaşa), Dk. 12 Berkay Arslan, Dk. 87 Murat Sevimler (Kemerspor 2003)

Kırmızı kart: Dk. 51 Samet Alp (Kemerspor 2003)

Sarı kartlar: Dk. 45 Onur Okan, Dk. 58 Tolgahan Kumbasar (Kemerspor 2003), Dk. 29 İlhan Depe, Dk. 49 Çağtay Kurukalıp, Dk. 73 Uğurcan Yazğılı (Kasımpaşa)

Maçtan önemli anlar

4. dakikada Kasımpaşa, Kemerspor 2003 oyuncusu Şiyar Kepir'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Özgür Çek'in ortasında Şiyar Kepir'in ters kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1

12. dakikada Onur Okan'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Berkay Arslan, kafa vuruşuyla skora eşitliği getiren golü kaydetti:1-1

16. dakikada Semih Hatipoğlu'nın, ceza sahasında Azad Toptik'e müdahalesini faul olarak değerlendiren maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada penaltı atışını kullanan Özgür Çek, kaleci Doğukan Duyum'un solundan topu filelere gönderdi: 1-2

51. dakikada, ilk yarıdan sarı kartı bulunan ve karşılaşmadaki ikinci sarı kartını gören Kemerspor 2003 oyuncusu Samet Alp, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

56. dakikada Kasımpaşa üçüncü gole çok yaklaştı. Orta sahaya yakın bir noktadan aldığı topla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

60. dakikada Berkay Aslan'ın ceza sahasında Özgür Çek'e müdahalesinin faul olduğuna karar veren hakem Yiğit Arslan, yine penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada Özgür Çek, penaltı atışını bir kez daha gole çevirdi: 1-3

87. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Oğuz Saltabaş'ın sağ kanattan yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Murat Sevimler'in kafayla vuruşunda top filelere gitti: 2-3

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in, Süper Lig'de Göztepe ile oynadıkları maçta devre arasında kırmızı kart gördüğü için cezası nedeniyle tribünden takip ettiği karşılaşmayı, lacivert-beyazlı takım 3-2 kazandı.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası | Fatih Karagümrük 4-1 Bandırmaspor
Ziraat Türkiye Kupası | Fatih Karagümrük 4-1 Bandırmaspor

Ziraat Türkiye Kupası | Kemerspor 2003: 2 - Kasımpaşa: 3

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