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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

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Ziraat Türkiye Kupası | Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Gümüşhanespor, evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor’a 3-0 mağlup olarak kupa macerasını sonlandırdı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Semih Kurt xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx

Gümüşhanespor: Ogün Alkan xx, Fırat Arıkan xx (Burak Demireğen dk. 72 xx), Recep Oğuz xx (Mert Çakar dk. 59 xx), Hasan Kaşıkara xx, Denizhan Uçak xx (Batuhan Aygün dk. 73 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Sarı xx, Tuğay Adamcıl xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx
Yedekler: Cengiz Biçer, Mehmet Menderes Önkuzu, Sancar Yıldırım, Ahmet Güven
Teknik Direktör: Önder Engin

Yılport Samsunspor: Furkan Köse xx, Ercan Yazıcı xx (Erkam Reşmen dk. 88 ?), Onur Eriş xx, Ahmethan Köse xxx, Nuri Terliksiz xx, Bünyamin Cesur Karataş xx (Oğuz Gürbulak dk. 45 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx, Okan Dernek xx, Samet Asatekin xx, Bahattin Köse xx (Atabey Çiçek dk. 82 ?)
Yedekler: Ahmet Altın, Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Recep Sermet Boyar

Goller: Ahmethan Köse (dk. 51 ve 90), Onur Eriş (dk. 66) (Yılport Samsunspor)

Sarı Kartlar: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor)

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Ahmethan Köse’nin sert vuruşu üstten auta gitti.

7. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Ahmethan Köse’nin vuruşunda top kalecinin üzerinden Onur Eriş’in önüne düştü. Sert bir vuruş gerçekleştiren Eriş’in şutu auta çıktı.

51. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği ani atakta derinlemesine verilen ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan Köse, sol ayağıyla topu kalecinin üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 0-1

57. dakikada Muharrem Efe’nin kullandığı serbest vuruşta Fırat Arıkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arıkan’ın ayağının içiyle vurduğu top kalecinin ellerinde kaldı.

66. dakikada sol kanattan gelişen organize atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Onur Eriş, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Ahmethan Köse plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası | Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası | Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

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