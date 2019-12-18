Ziraat Türkiye Kupası | Göztepe - Fatih Karagümrük
İstanbul'da 2-1 kazanan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Göztepe, İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İzmir'deki rövanşı Sarper Barış Saka yönetecek.
Muhtemel 11'ler...
Göztepe: Göktuğ; Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren.
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray, Fatih, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan, Arif, Sabo, Zeki, Darri, Emeghara.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...
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