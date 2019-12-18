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Futbol
18.12.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Göztepe - Fatih Karagümrük

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Ziraat Türkiye Kupası | Göztepe - Fatih Karagümrük

İstanbul'da 2-1 kazanan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Göztepe, İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İzmir'deki rövanşı Sarper Barış Saka yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Göztepe: Göktuğ; Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren.

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray, Fatih, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan, Arif, Sabo, Zeki, Darri, Emeghara.

Ziraat Türkiye Kupası | Göztepe - Fatih Karagümrük

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Ziraat Türkiye Kupası | Göztepe - Fatih Karagümrük

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