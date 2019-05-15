Ziraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZiraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi
GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi TFF'nin resmi sitesinden taraftar bilgilendirme amaçlı bir açıklama yayınladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Akhisarspor ile Galatasaray arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi yapılacak uygulamalar ve güvenlik tedbirleri belirlendi.

Finalde; Galatasaray taraftarları için Batı ile Güney tribünleri, Akhisarspor tarafları için Doğu ile Kuzey tribünleri tahsis edildi.

Sivas İl Spor Güvenlik Kurulu kararına göre alınan ve seyircileri ilgilendiren uygulamalar ve güvenlik tedbirleri şöyle:

a) Stadyum kapıları saat 18:00'de açılacaktır.

b) Galatasaray Kulübü tribünlerine giriş yapacak seyirciler, Sultan Şehir Bulvarı'ndan Farabi Caddesi'ne dönüş yapmadan Yozgat yönünde doğru devam edip, Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nun hemen arkasından, Fuar Alanı Otoparkı'na doğru yönlenip güney taraftan stadyuma ulaşması gerekmektedir. Konu güzergâhları altta renklendirilmiş şekildeki görsellerde bulabilirsiniz.

Terimden imalı sözler Yarışta olmayan takımlar...
Terim'den imalı sözler! "Yarışta olmayan takımlar..."

c) Galatasaray seyircileri araçlarını, Fuar Alanı ve Spor Parkı otoparkına park edebilirler.  

d) Akhisarspor Kulübü tribünlerine giriş yapacak seyirciler, Sultanşehir Bulvarı'ndan Farabi Caddesi'ne dönüp, Mecnun Otyakmaz Caddesi ve Sivasspor Caddesi olarak belirtilen güzergah üzerinden stadyuma ulaşması gerekmektedir. Konu güzergahları altta renklendirilmiş şekildeki görsellerde bulabilirsiniz.

e) Akhisarspor seyircileri araçlarını, Mecnun Otyakmaz Caddesi ve Sivasspor Caddesi arasında bulunan, Okullar Bölgesi olarak adlandırılan bölgede ve Doğu tribün arkasındaki geniş asfalt yol olan Sivasspor Caddesinde park edebilirler.

f) Stadyum çevresinde ve içinde bulunan otoparklara sadece bu maça ilişkin üretilen, otopark kartlı araçlar alınacaktır.

g) Galatasaray tribününe giriş yapacak seyirciler, sadece Galatasaray logolu ve sarı-kırmızı bayrak, forma, atkı, bere vb. ürünlerle alınacak olup, farklı olan ürünlerle giriş kabul edilmeyecektir.

h) Akhisarspor tribününe giriş yapacak seyirciler, sadece Akhisarspor logolu ve yeşil-siyah bayrak, forma, atkı, bere,vb ürünlerle alınacak olup, farklı olan ürünlerle giriş kabul edilmeyecektir.

i) Tribünlere asılması istenen pankart, bayrak, flama vb. materyallerin, 15.05.2019 (maç günü) saat 12:00'ye kadar stadyuma asılmasına izin verilecektir. Konu işlemler, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde gerçekleşecek olup; sponsor firmanın reklamlarının olmadığı alanlara asılacaktır.

j) Siyasi-reklam içerikli pankart ve afişler içeriğine bakılmaksızın stadyuma alınmamasına,

k) Stadyuma alınması yasak maddeler: Bozuk para, çakmak, selfie çubuğu, parfüm ve deodorant şişeleri, lazer pointer, kamera, fotoğraf makinası, şarj cihazı, sarj güç adaptörü (powerbank), ses çıkaran araçlar (vuvuzela, megafon, düdük vb), tahta, demir sopalı bayrak flamalar, ağzı kapalı (cam-kutu) içecek kutuları, sırt çantası, valiz, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahlar, kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ve ilgili mevzuatın belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler.

Ziraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi

Sivas kupa finaline hazırSivas'ta Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın heyecanı yaşanıyor. Kentteki tüm hazırlıklarsa tamamlanmış durumda...
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Ziraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Menemen Belediyespor'dan Suat Kaya'ya teşekkür

Antalyaspor’da hedef 5’incilik

Osman Çakmak: "Önemli olan hayatı devam ettirebilmemiz..."

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları