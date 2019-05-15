Ziraat Türkiye Kupası Finali taraftar bilgilendirmesi
Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi TFF'nin resmi sitesinden taraftar bilgilendirme amaçlı bir açıklama yayınladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Akhisarspor ile Galatasaray arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi yapılacak uygulamalar ve güvenlik tedbirleri belirlendi.
Finalde; Galatasaray taraftarları için Batı ile Güney tribünleri, Akhisarspor tarafları için Doğu ile Kuzey tribünleri tahsis edildi.
Sivas İl Spor Güvenlik Kurulu kararına göre alınan ve seyircileri ilgilendiren uygulamalar ve güvenlik tedbirleri şöyle:
a) Stadyum kapıları saat 18:00'de açılacaktır.
b) Galatasaray Kulübü tribünlerine giriş yapacak seyirciler, Sultan Şehir Bulvarı'ndan Farabi Caddesi'ne dönüş yapmadan Yozgat yönünde doğru devam edip, Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nun hemen arkasından, Fuar Alanı Otoparkı'na doğru yönlenip güney taraftan stadyuma ulaşması gerekmektedir. Konu güzergâhları altta renklendirilmiş şekildeki görsellerde bulabilirsiniz.
c) Galatasaray seyircileri araçlarını, Fuar Alanı ve Spor Parkı otoparkına park edebilirler.
d) Akhisarspor Kulübü tribünlerine giriş yapacak seyirciler, Sultanşehir Bulvarı'ndan Farabi Caddesi'ne dönüp, Mecnun Otyakmaz Caddesi ve Sivasspor Caddesi olarak belirtilen güzergah üzerinden stadyuma ulaşması gerekmektedir. Konu güzergahları altta renklendirilmiş şekildeki görsellerde bulabilirsiniz.
e) Akhisarspor seyircileri araçlarını, Mecnun Otyakmaz Caddesi ve Sivasspor Caddesi arasında bulunan, Okullar Bölgesi olarak adlandırılan bölgede ve Doğu tribün arkasındaki geniş asfalt yol olan Sivasspor Caddesinde park edebilirler.
f) Stadyum çevresinde ve içinde bulunan otoparklara sadece bu maça ilişkin üretilen, otopark kartlı araçlar alınacaktır.
g) Galatasaray tribününe giriş yapacak seyirciler, sadece Galatasaray logolu ve sarı-kırmızı bayrak, forma, atkı, bere vb. ürünlerle alınacak olup, farklı olan ürünlerle giriş kabul edilmeyecektir.
h) Akhisarspor tribününe giriş yapacak seyirciler, sadece Akhisarspor logolu ve yeşil-siyah bayrak, forma, atkı, bere,vb ürünlerle alınacak olup, farklı olan ürünlerle giriş kabul edilmeyecektir.
i) Tribünlere asılması istenen pankart, bayrak, flama vb. materyallerin, 15.05.2019 (maç günü) saat 12:00'ye kadar stadyuma asılmasına izin verilecektir. Konu işlemler, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde gerçekleşecek olup; sponsor firmanın reklamlarının olmadığı alanlara asılacaktır.
j) Siyasi-reklam içerikli pankart ve afişler içeriğine bakılmaksızın stadyuma alınmamasına,
k) Stadyuma alınması yasak maddeler: Bozuk para, çakmak, selfie çubuğu, parfüm ve deodorant şişeleri, lazer pointer, kamera, fotoğraf makinası, şarj cihazı, sarj güç adaptörü (powerbank), ses çıkaran araçlar (vuvuzela, megafon, düdük vb), tahta, demir sopalı bayrak flamalar, ağzı kapalı (cam-kutu) içecek kutuları, sırt çantası, valiz, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahlar, kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ve ilgili mevzuatın belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler.
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