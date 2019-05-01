Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2019 etabının finalinde son şampiyon Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçın ne zaman yapılacağını ve hangi şehirde oynanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yılki finalinin ne zaman yapılacağı başta Akhisarspor ile Galatasaray taraftarları olmak üzere, pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak. Türkiye Kupası, Akhisarspor ile Galatasaray arasında 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.
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