Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Gözler şimdi yarı final biletini alacak 4 takımın kesinleşeceği rövanş maçlarının oynanacağı tarihte. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?
Finale adım adım yaklaşılan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları kısa süre içinde tamamlanacak ve yarı final heyecanı başlayacak. İşte, konuya ilişkin detaylar...
RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 7 Şubat'ta tamamlandı. Rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
İLK MAÇLARIN SKORLARI
Akhisarspor-Kasımpaşa mücadelesiyle sona eren çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Ümraniyespor: 0-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-0
Galatasaray-Hatayspor: 2-0
Akhisarspor-Kasımpaşa: 3-1
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