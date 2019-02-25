Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçlarında heyecan başlıyor. Yapılan müsabakalar sonrası turnuvada yarı finale yükselecek dört takım kesinlik kazanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları ne zaman?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları, 26 Şubat'ta yapılacak tek müsabakayla başlayacak. Rövanş maçları kapsamında 8 takım, yarı finale çıkmak için mücadele edecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı...
İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor'la İstanbul'da karşılaşacak. Kupada 27 Şubat Çarşamba günü, ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a, ilk müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak. Çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
26 ŞUBAT
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 ŞUBAT
14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)
28 ŞUBAT
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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