Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? Maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonpor'un mücadele vereceği kupa maçlarının tarihinin netleşmesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belli olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı merak konusu oldu. Peki, 2020 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ve final tarihi hakkında detaylı bilgiler.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1’inci maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor - BB Erzurumspor karşılaşması ile başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finali Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlanacak. Programın netleşmesiyle futbolseverlerin gözü kupa maçlarına çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları 4 Şubat, 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Salı
20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
5 Şubat Çarşamba
14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe
20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)
Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.
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