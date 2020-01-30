Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? Maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1’inci maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor - BB Erzurumspor karşılaşması ile başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finali Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlanacak. Programın netleşmesiyle futbolseverlerin gözü kupa maçlarına çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları 4 Şubat, 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı

20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

5 Şubat Çarşamba

14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe

20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)

Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.