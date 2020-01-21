Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? Final tarihi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçları devam ederken, çeyrek final, yarı final kura çekim tarihleri belli oldu, final maçı tarihi ise kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya sonrası futbolsevelerlerin gözü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarına çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? İşte, Ziraat Türkiye Kupası Final tarihi ve çeyrek final kura çekimi hakkında detaylı bilgiler.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, 21 Ocak'ta yapılacak mücadelelerle başladı. Rövanş maçları 23 Ocak tarihinde oynanacak son 3 maçla sona erecek. Taraftarların heyecanla takip ettiği mücadeleler devam ederken çeyrek final maçları şimdiden gündeme geldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman oynanacak? İşte, detaylar...
ÇEYREK VE FİNAL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.
SON 16 TUR RÖVANŞ MAÇI PROGRAMI
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)
17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle