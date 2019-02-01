Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının başlayacağı tarih, futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekimi sonrası çeyrek final eşleşmeleri belli olmuştu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adım adım yaklaşılıyor. Gözler şimdi çeyrek final müsabakalarının oynanacağı tarihlerde. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
MAÇ PROGRAMI
5 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 Şubat Çarşamba:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
7 Şubat Perşembe:
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
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