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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekiminin yapılacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan takımlar şimdi çeyrek finalden, yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, aynı anda yapılacak. Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan 7 takımın yanı sıra Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak rövanş maçının ardından çeyrek final bileti alacak son ekibin de netleşeceği kupada, eşleşmeler belli olacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine dair detaylar...

30 Ocak Çarşamba günü, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.

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