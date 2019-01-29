Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekiminin yapılacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan takımlar şimdi çeyrek finalden, yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, aynı anda yapılacak. Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan 7 takımın yanı sıra Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak rövanş maçının ardından çeyrek final bileti alacak son ekibin de netleşeceği kupada, eşleşmeler belli olacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine dair detaylar...
30 Ocak Çarşamba günü, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.
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