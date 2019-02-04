Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının ne zaman başlayacağı, futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Çeyrek finalin ilk müsabakalarının oynanacağı tarihleri merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5 Şubat’ta (yarın) başlayacak. Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar…
Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
5 ŞUBAT SALI
20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 ŞUBAT ÇARŞAMBA
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
7 ŞUBAT PERŞEMBE
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
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