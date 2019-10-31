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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
31.10.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2

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Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor karşısında zorlanmasına karşın 2-1’lik galibiyetle turladı.

STAT: Bayburt Genç Osman

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Emin Yıldırım (xx), Çetin Öncel (xx)

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Yunus Emre Kırdal (x) Alper Tursun (xx), Volkan Çekiç (xx), Ethem Pülgir (x), İsmet Kavuştu (xx), Okan Yıldız (Dk. 63 Haydar Deniz x), Emre Şahin (Dk. 27 Furkan Tütünü x), Bilal Gülden (x), Azad Filiz (x), Sinan Özkan (xx), Tayyip Kanarya (x)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) Onur Atasayar (xxx), Cüneyt Köz (x), İsmail Çokçalış (x), Sedat Dursun (xx), Rüştü Hanlı (x), Jani Atanasov (xx), Musa Araz (xx) (Dk. 87 Enes Kayar ?), Igor (xx), (Dk. 73 Ozan İsmail Koç x), Çağatay Yılmaz (x) (Dk. 46 Ali Akman x), Yevhen Seleznov (xxx)

GOLLER: Dk. 22 Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor) Dk. 45+4 Yevhen Seleznov, Dk. 70 Onur Atasayar (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor) Rüştü Hanlı, Yevhen Seleznov, Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)

22’nci dakikada yeşil beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sonrası top ev sahibe ekibe geçerken, hızlı atakta topla buluşan Sinan, orta alanı tek başına geçerek kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

45+4’üncü dakikada Bursaspor’dan Yevhen Seleznov ceza sahası içerisinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov skora eşitliği getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

70’inci dakikada uzun top sonrası topla buluşan Onur Atasayar ceza sahası içerisine doğru kat ederek, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

90+4’üncü dakikada Bayburt Özel İdare Spor penaltı kazandı. Topun başına geçen Tayyip’in vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtarışıyla takımının üst tur vizesi almasını sağladı.

Karşılaşma Bursaspor’un 2-1’lilk üstünlüğü ile sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2

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