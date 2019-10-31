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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.10.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Başkent Akademi: 0 - Demir Grup Sivasspor: 6

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Ziraat Türkiye Kupası | Başkent Akademi: 0 - Demir Grup Sivasspor: 6

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek tur atladı.

Stat: OSTİM

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Gökhan Barcın

Başkent Akademi: Süleyman Enes Özer, Beytullah Ayduvan, Hasan Genç, Abdullah Çelik, Bünyamin Mustafa Bingöl, Kerem Şeras (Dk. 64 Yavuz Koç), Muhammed Burak Çelik, Hazarhan Karaca (Dk. 57 Ahmet Sun), Ahmet Karaman (Dk. 77 Tolgahan Erbay), Yavuz Alemdar, Yusuf Atasoy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 60 Hakan Arslan), Erdoğan Yeşilyurt, Armin Derlek (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Traore (Dk. 60 Hugo Vieira), Emre Kılınç, Kone

Goller: Dk. 6 Traore, Dk. 13 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 35 Caner Osmanpaşa, Dk. 67 Hakan Aslan, Dk. 78 Mert Hakan Yandaş, Dk. 84 Hugo Vieira (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Hazarhan Karaca, Dk. 34 Hasan Genç, Dk. 45 Yusuf Atasoy, Dk. 46 Muhammed Burak Çelik (Başkent Akademi), Dk. 49 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

6. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı faul atışında, ceza alanında iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

13. dakikada ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Demir Grup Sivasspor'u 2-0 öne geçirdi.

35. dakikada Caner Osmanpaşa ceza alanında oluşan karambolde pozisyonu iyi takip ederek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Hakan Arslan topu, ceza alanının içinde gelişine düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-4.

78. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın içinde plase vuruşunda, direğe çarpan top ağlara gitti: 0-5.

84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Hugo Vieira, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-6.

Maçı 6-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, kupada 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası | Başkent Akademi: 0 - Demir Grup Sivasspor: 6

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